تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن بامية باللحمة

القاهرة - لايف استايل المقادير 2 x عدد طماطم

2 x معلقة كبيرة سمن

2 x كيلو بامية

1 x معلقة صغيرة زيت ذرة

1 x كوب عصير طماطم

1 x كيلو لحمة مفرومة الطريقة: هنغسل البامية وننضفها كويس

فى طاسة غويطة هنقلب البامية فى السمن والزيت لحد ما تدبل (حوالى 3-4 دقائق)

هنصفى البامية ونحطها فى حلة بايركس أو طاجن فخار

هنضيف اللحمة المفرومة.

هنقطع حبات الطماطم حلقات ونحطها على الوش.

هنضيف عصير الطماطم.

هنغطى الحلة أو الطاجن ويدخل الفرن لمدة 20 دقيقة على درجة حرارة 180

تقدم مع الخبز أو الأرز وبالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البامية الحلبية تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن مكرونة باللحمة المفرومة

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