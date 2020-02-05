تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مكرونة باللحمة و الزبادى

القاهرة - لايف استايل المقادير 2 x علبة زبادي

2 x عدد فص ثوم مهروس

1 x كيلو لحمة مفرومة (معصجة)

1 x كيس مكرونة سباجتى

1 x معلقة كبيرة نشا

1 x عدد مكعب مرقة دجاج الطريقة: نقوم بسلق المكرونة، ثم نضرب الزبادي والنشا ف الخلاط.

نحضر حلة ونضع فيها قليل من الزيت ونقوم بتحمير الثوم ثم نضيف الزبادي المضروب ونقلب حتى يغلي ثم نضيف مكعب مرقة الدجاج.

ثم نقوم بإضافة المكرونة المسلوقة على الخليط ونتركة حتى يغلي الخليط.

توضع المكرونة في طبق و على وجهها اللحمة المفرومة، ويقدم. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مكرونة بالبكلويظ تعرفي على طريقة إعداد وتحضير المكرونة بالدجاج

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