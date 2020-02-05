في عيد ميلاده الـ35.. رونالدو يتحدى العمر ويكشف موعد اعتزاله

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يؤمن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، بقدرته في الاستمرار بملاعب كرة القدم حتى بلوغه 40 عاما، ما يعني رغبته في مواصلة مسيرته حتى عام 2025 على الأقل.
ويحتفل اللاعب الدولي البرتغالي، الأربعاء، بعيد ميلاده الـ35، بالتزامن مع أفضل فترة يعيشها منذ انتقاله إلى اليوفي في صيف 2018.
وخلال تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية، قال رونالدو عن موعد اعتزاله "الأمر يعتمد على الأغلب على ما أشعر به وحوافزي، لأن الجانب البدني لن يمثل مشكلة أبدا بالنسبة لي".
وأضاف: "أتدرب بشكل جيد وأؤمن بقدرتي على اللعب بأمان حتى عامي الـ40، والعامل الأكثر أهمية سيكون الجانب النفسي".
واختتم "هذا ما سيصنع الفارق، وعلى أية حال لكل شيء بداية ونهاية، فأنا لن أستمر في اللعب على مدار حياتي، وهذا أمر منطقي، لكني أشعر بقوة كافية لمواصلة الفوز بالألقاب الكبرى".
ويطمح رونالدو لقيادة اليوفي لقنص لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعدما فشل "البيانكونيري" في التتويج به منذ عام 1996.
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