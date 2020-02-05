الوضع الوظيفي للرجل يؤثر على نجاح حياته الزوجية

يلعب الوضع المالي أو وظيفة الزوج دوراً مهماً في الحياة الزوجية، وهذا ما أكدته دراسة أجريت في جامعة هارفارد مؤخراً، حيث خلصت إلى أن الوضع الوظيفي للزوج له تأثير دائم على العلاقة الزوجية.

وقد قام البحث الذي أجراه أستاذ بجامعة هارفارد، بتحليل البيانات التي تم جمعها من 6300 من الأزواج، ووجد أن الرجال المتزوجين الذين لا يملكون وظائف، كانوا أكثر عرضة للانفصال عن زوجاتهم من أولئك الذين يملكون وظائف مستقرة.

كما أوضحت الدراسة أن الرجال الذين يملكون وظائف أقل استقراراً أو وظائف بدوام جزئي يواجهون المزيد من الخلافات الزوجية، وأن حياتهم الزوجية بعيدة عن الاستقرار.

يذكر أن الباحث في جامعة هارفارد توصل إلى هذه الاستنتاجات بعد فحص شريحة محدودة من الناس، مما يجعل نتائج الدراسة غير معتمدة بشكل نهائي، لأنها قد لا تنطبق على جميع الأزواج، وفق ما نقلت صحيفة تايمز أوف إنديا.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

أبرز 5 مؤشرات تدل على أنك تعتمد على الشريك في كل شيء

حدود في العلاقة الزوجية تساعد في الحفاظ على حياة مستقرة