تعرفي علي أعراض ارتجاج المخ لدى الأطفال

أوردت مجلة "بيبي & فاميليه" الألمانية أن الأطفال كثيراً ما يتعرضون لإصابات في منطقة الرأس كارتجاج المخ أثناء اللهو واللعب بسبب السقوط والاصطدام.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والأسرة أن أعراض ارتجاج المخ تتمثل في التشنجات والحَول المفاجيء والترنح أثناء المشي والصداع الشديد والغثيان والقيء والدوار والشحوب وفقدان الوعي ومظاهر الشلل والسلوكيات الغريبة كالصراخ المستمر.

لذا يجب استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض، حيث يجب أن يخضع الطفل للملاحظة لمدة يوم على الأقل، خاصة خلال الـ 12 ساعة الأولى، وذلك لفحص ما إذا كان أحد الأوعية الدموية بالمخ قد تعرض للتمزق، ومن ثم حدوث نزيف يهدد حياة الطفل. قد يهمك ايضاً: طرق معالجة قشرة الشعر عند الأطفال دراسة تؤكد أن ابتعاد الأطفال عن الآباء يضر بصحتهم