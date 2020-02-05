"الصحة العالمية" تنفي وجود أنواع علاج "فعّالة معروفة" لـ"كورونا"

قللت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، من أهمية تقارير إعلامية أشارت إلى اكتشاف عقاقير "مبتكرة" يمكنها علاج المصابين بفيروس "كورونا" الجديد الذي انتشر على نحو وبائي في الصين، وظهر في ما لا يقل عن 20 دولة أخرى.

وذكر تقرير بثه التلفزيون الصيني، أن فريق أبحاث في جامعة تشيجيانغ اكتشف عقارا فعالا لعلاج الفيروس، كما أفادت محطة «سكاي نيوز» البريطانية، بأن باحثين حققوا «تقدماً كبيراً» في ابتكار لقاح.

وتعليقا على هذه الأنباء، قال طارق جاساريفيتش، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية: «لا توجد أنواع علاج فعالة معروفة لهذا الفيروس».

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وفي البر الرئيسي الصيني، حيث ظهرت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا أواخر العام الماضي، ارتفعت حصيلة الوفيات بسبب المرض إلى 490 شخصا، مع وجود 24324 حالة إصابة مؤكدة، طبقاً لما ذكرته لجنة الصحة الوطنية، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وأخلت الولايات المتحدة وروسيا مئات من مواطنيها من مدينة ووهان وسط الصين، مركز تفشي فيروس "كورونا".

وأعلنت تايوان أن جميع المواطنين الصينيين من منطقة البر الرئيسي سيتم منعهم بدءاً من الخميس من دخول الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي.

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