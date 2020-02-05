خسارة الوزن في ايام برجيم المخللات والأطعمة المخمرة

يمكن خسارة الوزن بأفضل الطرق وهي تناول الطعام الصحي والمتوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام والتخلي عن العادات السيئة مثل تناول الطعام الغني بالدهون والكثير من الحلويات. ومن الممكن ايضاً تسريع هذه العملية بالاعتماد على بعض انواع الحميات السريعة. ومنها حمية المخللات والاطعمة المخمرة التي تساعد على خسارة الوزن الزائد في أيام كما على نحت الجسم وحرق الدهون التي تتراكم في مناطقه المختلفة.

سبب خسارة الوزن بتناول الاطعمة المخمرة

تساعد هذه الاطعمة على خسارة الوزن لأنها تعود بالكثير من الفوائد على عملية الهضم كما على الصحة عموماً.

- تعتمد عملية التخمير على نشاط البكتيريا المفيدة للجسم. فهي تعزز جهاز المناعة وتحد من الإصابة بالكثير من الامراض وخصوصاً تلك الناتجة عن العدوات.

- تحتوي الاطعمة المخللة والمخمرة على انزيمات تساهم في تحسين عملية الهضم فهي تعمل على تجزئة الطعام وتسمح للجسم بامتصاص الكثير من المغذيات الاساسية وتساعده على التخلص من البقايا والمواد الضارة.

- تحسن عملية المرور المعوي وتحد من انتفاخ البطن المزعج. ولهذا ينصح بتناولها مع انواع الاطعمة المسببة له.

- يحفز تناول هذه المأكولات على تحسين البيئة المعوية وعلى نمو الجزيئات المفيدة داخلها، ما يجعل عملية هضم الطعام وامتصاص المغذيات اكثر سهولة.

- تحتوي على نسبة مرتفعة من الفيتامين B12 وعلى حمض الفوليك. وهما ضروريان لتقوية العضلات من خلال تعزيز عملية امتصاص العظام لمادة الكالسيوم.

- ينصح ايضاً بتناول الاطعمة المخمرة والمخللة لأن هذا يحفز عملية ايض السكر في الجسم ويمنع ارتفاع مستواه في الدم. ولهذا من المفيد ان يلجأ اليها الاشخاص الذين يعانون من النوع الثاني من داء السكري.

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اطعمة مخمرة لاستعادة الرشاقة

من اجل خسارة الوزن ينصح بإضافة بعض الاطعمة المخمرة الى الوجبات الصحية التي يتم تناولها في اوقات منتظمة خلال النهار مع الحرص على شرب كمية كافية من الماء خلال النهار.

1 اللبن المخمر

يحتوي على نسبة مرتفعة من البروبيوتيك المفيدة جداً لصحة الجسم. لكن يجب الانتباه الى شراء الانواع الطبيعية لأن بعض الاصناف قد يحتوي على السكر او المحليات الصناعية التي تسبب زيادة الوزن.

2 الملفوف المخلل

يساعد تناول هذا النوع من المخللات على نمو بعض العناصر التي تساعد على محاربة الخلايا المسببة للاورام. ويمكن تحضيره بطريقة سهلة جداً.



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المقادير



أوراق ملفوف اخضر او احمر بحسب الحاجة

3 ملاعق طعام من الملح البحري

الخطوات



- يقطع الملفوف الى شرحات رفيعة.

- توضع االشرحات في مرطبان بالتدريج مع اضافة الملح ومع الضغط على كل طبقة على الا يتم ملء المرطبان كاملاً.

- يغلق المرطبان جيداً ويترك لمدة لا تقل عن 24 ساعة ثم يضاف اليه الملح والماء. والافضل في هذه الحالة تغطيته بعد ذلك بقطعة من القماش.

- يمكن تناول مخلل الملفوف مع الوجبات التي تحتوي على مكونات طبيعية وصحية بعد اسبوعين او 3 اسابيع.





3 الكومبوتشا





يحتوي على نسبة مرتفعة جداً من البروبيوتيك والفيتامينات والانزيمات الهضمية. ولهذا ينصح بإضافة بضع ملاعق صغيرة منه الى الشاي.

شوربة ميزو

يتم تحضير عجينة ميزو من خلال تخمير الصويا وبعد ذلك تمزج مع الارز او القمح. ومن ابرز فوائدها انها تعيد التوازن الى البيئة المعوية وتعزز عمل مضادات الاكسدة التي تساعد الجسم على التخص من السموم والبقايا الضارة. كما انها تزوده بالاحماض الامينية الاساسية وبعدد كبير من المعادن والفيتامينات. ويمكن الاعتماد عليها ايضاً من اجل خسارة الوزن واستعادة الرشاقة.



