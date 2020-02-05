خسارة الوزن مرهونة بشريك حياتك

ينصح الدكتور كريم جمال، استشاري التغذية العلاجية والسمنة في مصر، ببدء حمية غذائية لإنقاص الوزن مع شريك الحياة لما لها من فوائد عدة.

يقول جمال لـ"العين الإخبارية" إن دراسات عدة خلصت إلى أن الوحدة من الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى الإصابة بالسمنة، وإن علاجها هو الارتباط بشخص حماسي يدعمك ويشاركك معركة خسارة الوزن والوصول إلى الرشاقة.

Advertisements

ويوضح "أي تغيير كبير في حياتنا يحتاج إلى دعم الآخرين لنا، وإلى وجود شخص يعي ويشعر بما نمر به ويساعدنا في وقت ضعفنا، لذا عندما يكون هذا الدعم متبادلا بين الشركاء يشعرهم بمتعة الرحلة والسعادة لتحقيق أهدافهم بخسارة الوزن".

ويرى استشاري التغذية العلاجية أنَّ أهداف الشركاء بخسارة الوزن تتحقق سريعاً بخلاف الدايت الفردي الذي يستغرق وقتاً أطول لتحقيق الأهداف.

ويلفت إلى أنَّ رحلة خسارة الوزن مع شريك الحياة تقوي الروابط والعلاقة بينهما، لأنها تعد اختبار وجه جديد لعلاقتهما لما فيه من الاهتمامات والتحديات المشتركة.