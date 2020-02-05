الدورة الشهرية.. 6 خرافات يتعين عليك معرفة حقيقتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كثيرة هي الحقائق والمعلومات المغلوطة التي تتناقلها النساء أحيانا فيما بينهن عن بعض الأمور المتعلقة بصحتهن وبنظافتهن الشخصية، والمشكلة أن بعضهن يصدقها ويعتبرها من المسلمات، رغم عدم وجود أي سند طبي أو علمي لها بأية حال.

ونستعرض فيما يلي قائمة بأبرز 6 خرافات يتم تداولها عن الدورة الشهرية، وللأسف يصدقها عدد كبير من النساء دون أي سند حقيقي، ويمكنك قراءة السطور التالية بتمعن لقدر أكبر من الفهم بخصوص تلك الخرافات التي يجب تصحيحها على الفور:

طول مدة الدورة الشهرية يقدر بـ 28 يوما

تلك المعلومة التي تسمعها النساء ما هي إلا خط توجيهي، وليست حقيقة ثابتة، فدورة الحيض تختلف بكل تأكيد من امرأة لأخرى، على حسب مستوياتهن الهرمونية وعوامل خارجية من بينها التوتر، النشاط البدني وطبيعة الأنظمة الغذائية.

ضرورة عدم غسل الشعر أثناء الدورة الشهرية

تعود أصول تلك الخرافة لحكايات الأجداد في سابق العصور ومن ثم توارثتها الأجيال على مدار السنوات من منطلق أن تلك العادة ستزيد من خطر تعرض النساء لأنواع حادة من الصداع عندما تتقدم بهن السن، لكن بالطبع لا توجد أي أدلة علمية تدعم مثل هذه المزاعم التي لا أساس لها من الصحة في حقيقة الأمر.

عدم إمكانية حدوث الحمل أثناء الدورة

هذه معلومة خاطئة، فبفضل طول عمر الحيوانات المنوية، لم تعد الدورة حاجز أمان حين يتعلق الأمر بفرص حدوث الحمل، فالحيوانات المنوية قد تبقى في الرحم على حالتها لمدة تصل إلى 5 أيام، وحال حدث تبويض في تلك الفترة، ربما يحدث الحمل.

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ضرورة عدم ممارسة الرياضة أثناء الدورة

والحقيقة التي يجب معرفتها هي أن ممارسة الرياضة خلال فترة الدورة قد تكون أكثر إفادة من عدم ممارستها؛ لأنها قد تحد من التقلصات وتحسن الحالة المزاجية.

دم الدورة ليس دما منتظما

وهي الفكرة التي ترسخت في أذهان كثير من النساء والفتيات سواء كان ذلك بسبب التباين الحاصل في رائحة الدم أو مظهره، لكن الحقيقة هي أن دم الدورة دم منتظم، إلا إذا كان الدم يتوقف لدى البعض عند المهبل ويلفظ نفسه في صورة دم فاسد قبل أن يستمر في التدفق.

الدورة تتوقف بمجرد نزول المرأة الماء

والحقيقة هي أن الدورة لا تتوقف أو تتباطأ عند وجود المرأة في الماء، بل إن ما يحدث هو أنها لا تتدفق فقط خارج المهبل بسبب الضغط المضاد للمياه المحيطة.