شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: المبيعات عبر الإنترنت تتخطى حاجز الـ100 مليار يورو لعام 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تجاوزت المبيعات عبر الإنترنت في فرنسا حاجز الـ 100 مليار يورو، عام 2019، وفقا للبيانات التي نشرتها اتحادية التجارة الإلكترونية والبيع عن بعد «LA Fevad»، اليوم الأربعاء.

Advertisements

ونقلت صحيفة «لوموند» الفرنسية، أن بيع المنتجات وصل إلى 103.4 مليار يورو، بزيادة قدرها 11.6% مقارنة بالعام الماضي، وبزيادة أربعة أضعاف خلال عشر سنوات، بالرغم من الانخفاض في الربع الأخير من هذه السنة بسبب الإضرابات.

وأضافت أن هناك أكثر من 16.27 مليون مشتر عبر الإنترنت عن طريق الأجهزة المحمولة، وأن الدافع وراء هذا النمو هو دمقرطة استخدام الهواتف الذكية، مقارنة بـ 13.16 مليون في نهاية عام 2018 وأقل قليلا من 5.5 مليون في نهاية عام 2014.

وحسبما أعلن معهد الدراسات «GfK» في فرنسا، يوم 3 فبراير، «فإن استخدام الأجهزة المحمولة قد نما بشكل كبير على حساب الكمبيوتر، كما ارتفعت حصة مشتريات السلع التقنية بأنواعها، عبر الهواتف الذكية من 4% إلى 15% بين عامي 2017 و2019.