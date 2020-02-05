شكرا لقرائتكم خبر عن «فيسبوك» تكشف عن أرباح قياسية لـ«إنستجرام» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشفت شركة فيسبوك المالكة لمنصة التواصل الاجتماعي إنستجرام، عن الأرباح التي حققتها الأخيرة من خلال الإعلانات العام الماضي.
وقالت بلومبيرج إن إنستغرام جلبت 20 مليار دولار من عائدات الإعلانات العام الماضي، وهو ما يمثل أكثر من ربع إجمالي إيرادات فيسبوك لعام 2019.
وتأتي أهمية الإنجاز الذي حققته إنستجرام من أن غوغل أعلنت أن منصة يوتيوب حققت 15 مليار دولار من إيرادات الإعلانات العام الماضي، أو حوالي 10 في المئة من إجمالي عائدات جوجل، لكن بخلاف يوتيوب، فإن إنستغرام لا تشارك أيا من إيرادات الإعلانات الخاصة بها مع منشئي المحتوى.
يشار إلى أن إنستجرام لا تدفع لمبدعين معينين مقابل المحتوى الخاص بهم على «IGTV»، وفي هذه الحالة، فإن الشركة تدفع مقابل معدات المبدعين بدلا من مشاركة أرباح الإعلانات.
يذكر أن إنستجرام أصبحت جزء أساسيا لمستقبل فيسبوك، حيث يتدفق المستخدمون والمعلنون على التطبيق حتى مع تباطؤ نمو المبيعات على الشبكة الاجتماعية الرئيسية، ومع ذلك، لا تكشف فيسبوك عن إيرادات منصة مشاركة الصور بشكل منفصل في تقارير الأرباح، ويفضل بدلا من ذلك إبراز تكامل خصائصها، ووصفها بأنها عائلة من التطبيقات.
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