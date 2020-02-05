10 أطعمة للحفاظ على الصحة العامة للإنسان وتوفير "أوميغا 6"

تعد الأحماض الدهنية "أوميغا 6" عنصرًا رئيسيًا في اتباع الأنظمة الغذائية والحفاظ على الصحة العامة للمرء، وتتوافر في العديد من الأغذية مثل المكسرات والبذور والزيوت النباتية، ووفقًا لتقرير لموقع "هيلث لاين" الطبي، فإن الحصول على مجموعة متنوعة ومتوازنة من هذه الدهون يدعم الصحة العامة للإنسان، ويصفها بـ"أنها أساسية للجسم كي يعمل بشكل صحيح، ويجب الحصول عليها من الأطعمة".

ويُعتقد أن استهلاك نسبة عالية من أحماض "أوميغا 6" مقارنة بـ"أوميغا 3" الدهنية يسهم في التهابات وأمراض مزمنة، وتشير الأبحاث إلى أن الوجبات الغذائية للبشر في الماضي كانت تحتوي على كميات متساوية من أحماض الفئتين، ومع ذلك، تعتمد النظم الغذائية الغربية بشكل ملحوظ على أحماض "أوميغا 6" بنسبة 17 إلى 1 من "أوميغا 3"، وبحسب أكاديمية التغذية والحمية، يحتاج الرجال والنساء بين عمر 19 و50 عامًا إلى نحو 12 و17 غرامًا على التوالي من أحماض "الأوميغا 6" الدهنية يوميًا.

ولضمان الحصول على نسبة معقولة، ينبغي تناول الأطعمة الغنية بـ"الأوميغا 6" باعتدال، جنبًا إلى جنب مع كمية جيدة من أحماض "الأوميغا 3" من الأطعمة مثل الأسماك والمكسرات والبذور، وفقًا للتقرير.

وفيما يلي 10 أطعمة غنية بأحماض "أوميغا 6" الدهنية:

1- الجوز

2- زيت القرطم

3- التوفو

4- بذور القنب

5- بذور عباد الشمس

Advertisements

6- زبدة الفول السوداني

7- زيت الأفوكادو

8- البيض

9- اللوز

10- الكاجو

قد يهمك ايضاً:

دراسة تثبت مساعدة الأحماض الدهنية في علاج التوحد للأطفال الخدج

نقص "أوميغا 3" يؤدي إلى فرط نشاط طفلك وقلة تركيزه