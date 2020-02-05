شرطة ليسوتو تتهم زوجة رئيس الوزراء توماس ثاباني بقتل ضرّتها السابقة

ذكرت هيئة الإذاعة في جنوب أفريقيا، الثلاثاء، أن شرطة ليسوتو وجهت اتهاما لزوجة رئيس الوزراء توماس ثاباني بقتل ضرّتهاـ وأصدرت الشرطة الشهر الماضي مذكرة اعتقال بحق مايسياه زوجة ثاباني بعدما تخلفت عن استجوابها في ما يتصل بجريمة قتل ليبوليلو زوجة ثاباني الأولى، والتي انفصلت عنه في يونيو 2017.

ووفقا لتقارير إعلامية من جنوب إفريقيا، فقد "سلمت مايسياه نفسها للسلطات الثلاثاء".

وقتلت ليبوليلو بالرصاص قبل أيام من تنصيب ثاباني رئيسا لحكومة المملكة، وكان الزوجان يقومان بإجراءات الطلاق عندما وقعت جريمة القتل، فيما تزوج ثاباني ومايسياه بعد شهرين من وقوع الجريمة.

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