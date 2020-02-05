رئيسة مجلس النواب الأميركي تمزّق خطاب ترامب للردّ عليه

مزّقت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مباشرة على الهواء، بعد انتهاء الأخير من خطابه فجر الأربعاء.وألقى الرئيس الأميركي خطاب حالة الاتحاد، الذي استمر لأكثر من ساعة، تطرق فيه لمواضيع الأمن القومي ومكافحة الإرهاب، ورفض ترامب مصافحة بيلوسي، التي ترأس ملف محاكمة عزل الرئيس دونالد ترامب في مجلس النواب، عند دخوله القاعة في واشنطن لإلقاء الخطاب.

وبعد تسليمه نسخة من خطابه لبيلوسي، مدت الأخيرة يدها، إلا أن ترامب رفض مصافحتها واستدار للبدء بالكلمة، بينما علت الدهشة وجه رئيسة مجلس النواب، وبعد انتهاء ترامب من إلقاء كلمته، وخلال تصفيق الحضور، وقفت بيلوسي ومزقت نسخة الخطاب التي سلمها ترامب لها.

وتعد بيلوسي من أشد المعارضين لسياسات ترامب، وتعتبر الشخصية الرئيسية في ملف عزل ترامب، الأمر الذي خلق عداوة بين الاثنين.وفي ديسمبر الماضي، صوّت مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، لفائدة عزل ترامب بسبب ممارسته ضغطا على نظيره الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، حتى يفتح تحقيقا بشأن خصمه السياسي، جو بايدن، وهو مرشح محتمل لانتخابات الرئاسة التي ستجري في نوفمبر المقبل.

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