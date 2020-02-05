نصائح لمواجهة التهابات الحلق

الأربعاء 5 فبراير 2020

مع موسم الشتاء يرتفع عدد الإصابات بنزلات البرد والانفلونزا والتهابات الحلق بشكل كبير مقارنة مع بقية فصول العام.



ووفقا لمجلة "فرويندين" الألمانية تقدم نصائح فعالة للتخلص من التهابات الحلق وتجنبها:

الجوارب

Advertisements

أوضحت الطبيبة جيسيكا مانيل أن ارتداء الجوارب ليلاً مع بداية الشعور بشروخ الحلق يساعد على تهدئتها، فتدفئة القدم، تزود الأغشية المخاطية في الرقبة بالدم بشكل أفضل، ما يجعلها أكثر فاعلية في مواجهة الفيروسات.

التدليك

يساعد التدليك على تحسين تدفق الدم بالرقبة والغشاء المخاطي، ونصح الخبير دوكوهو جي مايندل بتدليك الرقبة بلطف على الجزء الأمامي، والاستمرار في التدليك من أسفل إلى أعلى مدة ثلاث دقائق، إضافةً إلى تناول العسل الذي يُمحارب البكتيريا والفيروسات.

المسكنات

وإذا كان ألم الحلق شديدا فيمكن تناول مسكنات مثل إيبروفين ونيوأنجين، لكن لا يجوز تناولها أكثر من ثلاثة أيام.