شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية ألمانية تحذر: ارتفاع ضغط الدم يُهدد بالفشل الكلوي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قالت الجمعية الألمانية لعلاج ارتفاع ضغط الدم: إنه بالإضافة إلى الأخطار المتوقعة لارتفاع ضغط الدم كخطر الإصابة بأزمات قلبية أو سكتات دماغية فإنه يهدد الكلى أيضاً.

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وأوضحت الجمعية أن ارتفاع ضغط الدم يتسبب في تدمير “الوحدات الأنبوبية الكلوية” المعروفة باسم “الكليونات”، وهي الوحدة الفاعلة الأساسية في الكلية، والتي تعمل على ترشيح الدم من فضلات الأيض، ما يؤدي إلى الإصابة بالفشل الكلوي.

وتتمثل أعراض الفشل الكلوي في احتباس الماء بالجسم وتراجع كمية البول وآلام التبول والتشنجات وعدم انتظام ضربات القلب وضيق التنفس والغثيان والقيء والخدر والنعاس والغيبوبة، بالإضافة إلى فقدان الشهية والشعو بالإنهاك والحكة.

لذا يتعين على مرضى ارتفاع ضغط الدم إجراء فحوصات للكلى بانتظام، مع العمل على ضبط قيم ضغط الدم من خلال المواظبة على تعاطي الأدوية والمواظبة على ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي والإقلال من الملح. وبخلاف ارتفاع ضغط الدم، تشمل أسباب الإصابة بالفشل الكلوي أيضاً داء السكري والتهابات الكلى.