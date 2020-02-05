أمريكي يرفض مغادرة "ووهان": الصين قادرة على مكافحة "كورونا"

رفض باحث أمريكي الرحيل من مدينة ووهان، موطن انتشار فيروس كورونا الجديد، الذي أودى بحياة العشرات وأصاب الآلاف حول العالم، معرباً عن ثقته بقدرة الصين على احتواء الفيروس.

وقال ستيفن مكلور، وهو باحث مساعد في المختبر الرئيسي لهندسة المعلومات والمسح ورسم الخرائط وهندسة معلومات الاستشعار عن بعد بجامعة "ووهان" الصينية: "أنا أعيش وحيداً في ووهان، وكل شيء جيد".

وأضاف، في تصريحات لموقع صحيفة "تشاينا ديلي"، لقد عملت في جامعة ووهان منذ 9 سنوات؛ حيث ساعدت الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين في الأبحاث الأكاديمية.

وتابع: "قبل ذلك، كنت في جامعة جورج ماسون في الولايات المتحدة، ودعاني أستاذ زائر للعمل في ووهان لمدة عام، وبعد ذلك، قررت البقاء لفترة أطول".





وأردف: "سمعت لأول مرة عن فيروس كورونا في آخر أسبوع من شهر ديسمبر/كانون الأول، من موظفي الشؤون الخارجية في مختبرنا".

Advertisements

وأوضح أنه في البداية، كانت هناك مجموعة من الحالات غير المفسرة المرتبطة بسوق محلية، وآنذاك لم يكن أحد على يقين بشأن سبل انتقال الفيروس، وما إذا كانت العدوى تنتقل من الحيوانات إلى البشر إنسان إلى آخر أم لا.

وقال: "بدأ العديد منا باتخاذ الاحتياطات، مثل الابتعاد عن الأماكن المزدحمة، وغسل الأيدي، وتجنب ركوب المصاعد المزدحمة وارتداء الأقنعة في بعض الحالات، وهي نفس الاحتياطات الموصى بها خلال موسم البرد والإنفلونزا".

وأضاف: "بدأت أرتدي قناعاً فقط بعد إغلاق المدينة في 23 يناير/كانون الثاني، والآن، أتابع توصيات الصحة العامة وأبقى في شقتي بأكبر قدر ممكن"، لافتاً إلى أنه يعمل الآن في بعض الأحيان عن بعد وقراءة الأبحاث في المنزل.

وأشار إلى تخصيص خط ساخن يمكن الأجانب في المختبر من الحصول على مساعدة طبية، إذا لزم الأمر، مشدداً على أن الجميع في هذه الحالة الصحية الطارئة يتحمل مسؤولية حماية الآخرين وأنفسهم.

وأكد أنه رفض الرحيل مع مجموعة الأمريكيين التي قامت الحكومة الأمريكية بإجلائها من المدينة، فيقول: "قررت البقاء، فعندي وظيفة وأصدقاء هنا، إنه التزام وعقد، سنتجاوز الأمر".



وأعلنت السلطات الصينية، الأربعاء، أن عدد الوفيات المؤكدة من جراء فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 492، وبلغ عدد المصابين بالوباء أكثر من 24 ألفاً و628 حالة، بينما تعافى 911 شخصاً.

وعززت دول العالم قيود السفر على العائدين من الصين، بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية "حالة طوارئ" على خلفية انتشار الفيروس حول العالم، ليصيب العشرات في أكثر من 24 دولة.