مشكلات خلال الدورة الشهرية تستلزم زيارة الطبيب.. بعضها قد يؤدي للعقم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تُعاني معظم النساء من بعض المشكلات خلال الدورة الشهرية، مثل آلام البطن والتغيرات المزاجية والنزيف الشديد.

لكن احيانًا تظهر علامات واضحة لمشكلات الدورة الشهرية، حيث إنها تقع خارج حدود ما هو متوقع أثناء الحيض، لذلك عليك مراجعة طبيبك.

نستعرض في ما يلي بعض المشكلات التي تتطلب منك زيارة الطبيب.

اذا كانت تستمر لأكثر من 7 ايام

تضطر بعض النساء الى تغيير الفوطة الصحية أو السدادات القطنية كل ساعة أو أقل، ولا يدركن أن هذا نوع من النزيف غير طبيعي.

وبعضهن تأتيهن الدورة لمدة تزيد عن 7 أيام، وكلا الأمرين غير طبيعي لأن النزيف قد يؤدي إلى فقر الدم، ومن الممكن أن يدل هذا الأمر على أمراض معينة، مثل الأورام الليفية الرحمية أو الأورام الحميدة الرحمية.

لا يمكنك مغادرة السرير من شدة الالم

بعض النساء يعانين من آلام شديدة لا تطاق اثناء الدورة الشهرية، ولا يعلمن أنه من المحتمل أنهن يعانين من عسر الطمث الحاد الذي يسبب تشنجات في الحوض ويعد من أكثر مشاكل الدورة الشهرية شيوعًا، ومن الممكن أن يؤدي إلى التهاب بطانة الرحم التي تجعل آلام الدورة شديدة. ويتسبب كذلك بآلام اثناء ممارسة الجنس، ومن الممكن ان يؤدي الى العقم أحيانًا.

نزول الدورة الشهرية في غير موعدها

معظم النساء يعانين من نزول الدورة في غير موعدها خاصة أثناء السفر، فعدم انتظام الدورة يكون أحيانًا نتيحة تغيير البيئة أو التوتر، لكن إذا تكرر الأمر فمن الممكن أن يكون بسبب ظرف صحي مثل مشكلة في الغدة الدرقية، كذلك من الممكن أن تكون علامة على فشل المبيض المبكر، لذلك عليك مراجعة الطبيب فورًا.

Advertisements

انقطاع الدورة الشهرية

من الممكن أن تتأخر الدورة في بعض الأحيان لعدة أسباب مثل الإجهاد، لكن انقطاع الدورة لثلاثة أشهر على التوالي يعدّ أمرًا غير مطمئن، خاصة إن لم يكن السبب هو الحمل أو استخدام وسائل تحديد النسل، لذا يتطلب ذلك مراجعة الطبيب، فقد يكون السبب تكيّس المبايض.

تحول الدورة إلى نزيف في بعض الاحيان

يكون النزيف طبيعيًا الى حدّ ما إذا كنت قد بدأت باستخدام وسائل تحديد النسل، لكن من الممكن أن يكون سبب المشكلة ورم حميد أو ورم سرطاني في عنق الرحم، كذلك من الممكن أن يكون سببه مرض التهاب الحوض الذي يحدث عندما تنتشر البكتيريا التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، لذلك مراجعة الطبيب والحصول على العلاج الماسب أمر مهم للغاية.

تقلّب المزاج قبل موعد الدورة الشهرية

تعاني معظم النساء من تقلبات المزاج قبل موعد الدورة الشهرية بسبب انخفاض هرمونا الاستروجين والبروجستيرون، لكن إذا كنت تعانين من تقلبات مزاجية حادة وتهيج وغضب، فقد يكون لديك اضطراب ما قبل الحيض، وتكون هذه الأعراض في الأسبوع الذي يسبق الدورة الشهرية، ثم تبدأ بالتحسن في الأيام القليلة الأولى من النزيف، لذلك يجب عليك مراجعة طبيبك لمعرفة الدواء المناسب لحالتك.

تعانين من الصداع النصفي قبل موعد الدورة

يعد الصداع النصفي من الآلام الشائعة قبل الدورة الشهرية، لكنه بالتأكيد لن يؤدي إلى الإصابة بالصداع النصفي عند الأشخاص الذين لم يسبق لهم الإصابة بالصداع، ولكنّ الأشخاص الذين لديهم تاريخ مع الصداع النصفي فقد يتعرضون له قبل وأثناء الدورة الشهرية، لذلك يجب مراجعة الطبيب للحصول على الدواء المناسب.