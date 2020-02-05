صينية تنجو من محاولة اغتصاب المحقق عبر ادعاء إصابتها بـ"كورونا"

أخافت امرأة في الصين رجلاً كان يحاول اغتصابها من خلال التظاهر بالسعال وإخباره بأنها من مدينة ووهان، بؤرة تفشي فيروس «كورونا»، حسب تقرير لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية. واقتحم المشتبه به، الذي قالت الشرطة إن اسمه شياو ويبلغ من العمر 25 عاماً، غرفة نوم الضحية ليلة الجمعة الماضية، في مدينة جينغشان بالقرب من ووهان. وبينما كان يحاول الاعتداء على الضحية، صاحت المرأة قائلة: «لقد عدت للتوّ من ووهان وأُصبت بالعدوى، ولذا فأنا في المنزل بمفردي أخضع للحجر الصحي».

وتظاهرت الضحية، التي قالت الشرطة إن اسمها «يي» وهي في صحة جيدة، بالسعال خلال محاولتها إبعاد شياو عنها. ولكن بعد سماع مزاعم «يي»، خاف شياو وهرب ولكن ليس قبل سرقة مبلغ قدره 3080 يواناً (338 جنيهاً إسترلينياً) نقداً. وقالت الشرطة إن شياو، أحد السكان المحليين، كان قد خرج في نفس الليلة ولم يكن لديه مال، لذلك كان ينوي السرقة. وبعد أن تسلل إلى منزل «يي» ورآها بمفردها، فكر في محاولة اغتصابها.

وأطلقت الشرطة عملية مطاردة في المدينة بعدما تلقت اتصالاً من «يي». واعترف الضباط بأن عملية المطاردة كانت صعبة لأن جميع السكان كانوا يرتدون أقنعة الوجه لحمايتهم من فيروس «كورونا». وفي النهاية، سلم شياو نفسه، برفقة والده، في الساعات الأولى من أمس (الاثنين)، واعترف بالذنب وهو الآن قيد الاحتجاز. وتستمر حصيلة الوفيات الناجمة عن الوباء في الارتفاع بالصين، حيث أبلغت اللجنة الوطنية للصحة في الصين عن 64 حالة وفاة جديدة، وسجلت هونغ كونغ أول ضحية لها اليوم أيضاً.

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