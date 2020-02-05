إعلان إصابة 10 أشخاص للمرة الأولى على متن سفينة سياحية بـ"كورونا"

ذكر تلفزيون أساهي، الأربعاء، نقلا عن وزارة الصحة اليابانية أن الفحوص أظهرت إصابة نحو 10 أشخاص على سفينة سياحية متوقفة في ميناء يوكوهاما بفيروس "كورونا".
وبدأت الثلاثاء، عملية الفحص الصحي لنحو 3700 شخص من ركاب وطاقم السفينة "دايموند برنسيس" بعدما تبين إصابة راكب من هونغ كونغ أبحر على نفس السفينة الشهر الماضي بالفيروس، الذي انطلق من مدينة ووهان في الصين.
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وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، إن عدد الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس "كورونا" في بر الصين الرئيسي، وصل إلى 490 حالة حتى نهاية يوم الثلاثاء، بزيادة 65 حالة عن اليوم السابق.
وفي أنحاء بر الصين الرئيسي، كانت هناك 3887 حالة إصابة جديدة مؤكدة، الثلاثاء، ليصل العدد الإجمالي إلى 24324 إصابة.
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