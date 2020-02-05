شكرا لقرائتكم خبر عن حزام المعدة والفراشة من أكثر الجراحات التى تحتاج إلى إصلاح.. الدكتور كريم صبرى يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلي فشل جراحات السمنة، ولكن لكل مشكلة حل بالتأكيد مع التقدم الطبي في مجال جراحات السمنة.

الدكتور كريم صبري أستاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، واستشاري جراحات السمنة والمناظير بمستشفى وادي النيل، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة والسكر، يوضح في التقرير التالي أسباب فشل جراحات السمنة وطرق التغلب عليها.

وأوضح الدكتور كريم صبري في حديثه لـ ”الخليج 365” أن اصلاح فشل جراحات السمنة من الأشياء التي يوميا نقابلها بكثرة كأطباء سمنة، وأسباب هذا الفشل كثيرة فربما العمليات تم اجراؤها بطرق غير صحيحة، أو إن العمليات تم اجراؤها بشكل جيد ولكن مر عليها فترة طويلة، أو إن المريض بدأ يستهلك سكريات كثيرة في التكميم ويكون الحل الوحيد في تلك المشكلة هو منع تناول السكريات تماما او اجراء تعديل على تلك العملية وتحويلها إلى عملية تحويل مسار.



4 اسباب لفشل جراحات السمنة

واستطرد حديثه عن أسباب فشل جراحات السمنة قائلا: "ربما تكون العملية التي تم اجراؤها نتج عنها معدة واسعة، وهنا تحتاج لعمليات اصلاحية وليست تكميلية.

وأشار إلى أن عملية تحويل المسار ليست نهاية المطاف فمن الممكن أن يحدث لها فشل، حيث يكون قد تم اجراؤها بشكل غير صحيح أو سوء الأمتصاص بها غير كاف، ومن الممكن أن تكون المعدة نفسها واسعة فتحتاج إلي عملية اخرى.

وأكد الدكتور كريم صبري إن من أكثر العمليات التي تحتاج لإصلاح هي عملية تدبيس المعدة، والتي تسمى بعملية الفراشة فهي من ضمن العمليات الصعبة التي نحتاج لإصلاحها لانها غير مفيدة للمريض حيث ينحاز لتناول السكريات بنسبة كبيرة، ولا يستطيع النزول في الوزن ولا يستطيع تناول الطعام، فهو يأخذ أكثر العيوب في جراحات السمنة وهي عدم القدرة على تناول الطعام الصحي، وأيضا لا يستطيع النزول في الوزن، مشيراً إلي إن عمليات الباند أو حزام المعدة من أكثر العمليات ايضا التي تحتاج إلي إصلاح والتي يمكن تحويلها إلى تكميم أو تحويل مسار .

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