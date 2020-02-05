مراحل تكوين الجنين بالأشهر

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 فبراير 2020 04:39 مساءً - الجنين في الشهر الأول

الجنين في الشهر الثاني

الجنين في الشهر الثالث

الجنين في الشهر الرابع

الجنين في الشهر الخامس

الجنين في الشهر السادس

الجنين في الشهر السابع

الجنين في الشهر الثامن

الجنين في الشهر التاسع

أنتِ ترغبين في إنجاب طفل، ولكن أسئلة كثيرة تشغل بالكِ عن طفلك المنتظر، عن مراحل نموه، الدكتور عبد الحميد السبيلي، أستاذ أمراض النساء والتوليد، يوضح مراحل تكوين الجنين شهراً بعد شهر.

الجنين في الشهر الأول:

الطول 5,2 ملم، الوزن يكون مضروباً بعشرة آلاف، بداية تكوّن الجنين؛ أي انتقال البويضة الملقحة، حيث تزرع في بطانة الرحم، تكوّن الرأس، وقلب صغير ينبض، ظهور العديد من الأعضاء الداخلية، بداية الدورة الدموية، بداية ظهور الأذن الداخلية، والعين واللسان، وجود النخاع الشوكي.

لم يعد الجنين مجرد بويضة، بل أصبح مضغة، تقوس المضغة، وجود دورة تبادلية بين الأم والجنين، الجنين يسبح في التجويف السابيائي.

الجنين في الشهر الثاني:

طول الجنين: 5 - 7 ملم، الوزن 3,2 غ، تكوّن نصفيْ كرة الدماغ، بداية ظهور الفم، وتكوّن براعم الفكين والأنف والشم، بداية ظهور العينين والأذنين، غضروف أولي في براعم الأطراف، ظهور أنبوب تنفسي، بداية ظهور المعدة والكبد والبنكرياس.

الرأس شديد الميل نحو الصدر، تتضح صورة الوجه، بداية ظهور العصب البصري، تكوّن البشرة، تكوّن العمود الفقري، نمو اليدين والرجلين وتكوّن الكليتين.

تقارب العينين، وتكّون الأجفان، تكوّن أصابع اليدين والرجلين، تكوّن قناة شرجية وأخرى بولية، تناسلية.

يبدأ الرأس بالارتفاع تدريجياً، تظهر الأذنان الخارجيتان وطرف الأنف، ظهور عشرة براعم سنية في كل فك، الأجفان غير مطبقة بعد، ظهور الغدد اللعابية، ظهور التكوين النهائي للأطراف، تقابل السبابة والإبهام في الكف.

يمكن ملاحظة حركات الجنين ونبضات القلب بالتصوير الصوتي، والتي تبلغ عددها 80 نبضة في الدقيقة، جنس الجنين غير واضح.

الجنين في الشهر الثالث:

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الطول 10 سم، الوزن 65ج، يبدأ الرأس بالتكوّر، ما زال المنخران مقفليْن، ظهور براعم حاستي الذوق والشم، ارتسام الشفتين، ظهور واضح للمجاري التناسلية، ينبض القلب 110 - 160 نبضة في الدقيقة، يقوم الجنين بحركات عفوية، ظهور بصيلات الشعر على الرأس والجلد، ظهور براعم الأسنان الدائمة تحت أسنان الحليب، ارتسام عظام الحوض، انفتاح المنخرين، تأخذ العينان موقعهما، الجنين الذكر يمتلك البروستاتا والقضيب، المفاصل قادرة على العمل، الفم ينفتح وينغلق.

المضغة أصبحت جنيناً، يشكل الماء 90 في المائة من وزن الجنين، اكتمال تكوّن المشيمة.

الجنين في الشهر الرابع:

الطول 19 سم، الوزن 200 غ، رأس الجنين منتصب تماماً، يحرك عينيه ويقطب حاجبيه، الأذنان في مكانهما النهائي، شبكة العين قادرة على الإحساس بالضوء، جلد الجنين رقيق شفاف وتكوّن الزائدة الدودية، ويبدأ العقي بالتجمع في المعي.

نشوء علاقة ترابط بين الأعضاء، التخطيط الكهربائي لقلب الجنين أشبه بتخطيط قلب البالغ، تشعرين بحركة الجنين.

الجنين في الشهر الخامس:

الطول 26سم، الوزن 500غ، تظهر بصمات الجنين، ويبدأ شعره في الظهور وأظافره في التكوّن، يمرّ بمراحل نوم خفيفة وعميقة، وفي غفوته يكون نشيطاً جداً، يتكون مهبل الجنين الأنثى، حركات التنفس تغدو أكثر توتراً ولكنها غير منتظمة.

يمكن سماع دقات قلب الجنين بالسماعة، يكبر دماغه بمعدل 90 غ في الشهر، يمكن معرفة جنس الجنين.

الجنين في الشهر السادس:

الطول 33 سم، الوزن 870 غ، تظهر براعم أسنان الحليب المستقبلية، يظهر جنس الجنين بوضوح، يتفاعل طفلك مع اللمس والأصوات، الجلد يصبح أحمر، وتبدأ الدهون بالتراكم تحت الجلد، تتشكل الأعصاب.

يتحرك طفلك من 20 - 60 حركة في نصف الساعة، يتجدد السائل السابيائي كلياً كل 3 ساعات.

الجنين في الشهر السابع:

الطول37 سم، الوزن 1.500 كلغم، نمو الدماغ، تنزل خصيتا الولد، التنفس منتظم وكذلك الحرارة الداخلية، تقل الحركة لضيق المكان، يشكل وزن طفلك الحالي ثلث وزنه عند الولادة تقريباً.

الجنين في الشهر الثامن:

الطول 43 سم، الوزن 2.200 كلغم، يتأثر بالصوت، تظهر أظافر اليدين، الجلد لا يزال مجعداً، يبول كثيراً، ينقلب رأسه نحو الأسفل، يفرز نحو ملعقتين كبيرتين من البول في الساعة.

يمكن قياس قطر الرأس، يمتص كمية كبيرة من الكالسيوم لاستطالة عظامه.

الجنين في الشهر التاسع:

الطول 50سم، الوزن 3.300 كلغم، الجلد لم يعد مجعداً لتراكم الدهون، اختفى الزغب، تقل حركته، ذراعاه مكتوفتان على صدره، يكيل الضربات برأسه وكوعه وقدمه ليذكرك بوجوده، أصبح قطر المشيمة 20 سم، سماكتها 3 سم، وزنها نحو 500جم.