خبراء ألمان: عدوى "كورونا" لا تنتشر قبل ظهور الأعراض

هناك أكثر من 24 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في الصين

قال خبراء للصحة العامة في ألمانيا إن التقرير الصيني الذي رجح إمكانية انتشار فيروس كورونا الجديد قبل ظهور الأعراض كان معيبا، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

جاء ذلك ردا على ما أشار إليه مسؤولو صحة صينيون في وقت سابق، من أن المرضى يمكنهم نقل عدوى كورونا الجديد الذي ظهر في ووهان الصينية وانتشر إلى عدة دول حول العالم، حتى ولو لم تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس.

ونُشرت الأسبوع الماضي دراسة مبكرة حول انتقال الفيروس دون ظهور أعراض في مجلة "نيو إنجلاند" الطبية، وبدا أنها أكدت تقييمات مسؤولي الصحة الصينيين.

لكن الآن يقول مسؤولو صحة عامة إن التقرير ربما تشوبه عيوب، حيث كشفت مقابلات مع مريضة صينية أنها ربما كانت لديها أعراض خفيفة غير محددة.

وذكر التقرير الأصلي أن مقيمة في شنغهاي سافرت إلى ألمانيا في رحلة عمل دون أن تظهر عليها أعراض الإصابة، بينما تعاملت وتفاعلت مع كثير من الزملاء الألمان، لكن خلال رحلة عودتها إلى الصين شعرت بالإعياء، ولاحقا جاءت نتائج فحصها للفيروس الجديد إيجابية.

بعد تلك الزيارة إلى ألمانيا، جاءت أيضًا نتائج أربعة أشخاص في الشركة -اثنان من بينهم تفاعلا مباشرة مع زميلتهما الصينية- إيجابية للإصابة بالفيروس.

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وقال مسؤولو صحة عامة ألمان خلال بريد إلكتروني لشبكة "سي إن إن"، الثلاثاء، إن التقرير كان "غير صحيح".

وأوضح المسؤولون خلال البريد أنه خلافا للتقارير الأولية التي أشارت إلى أن الحالة الأولى (الصينية التي سافرت إلى ألمانيا) لم تظهر عليها أعراض إصابة خلال فترة الانتقال المحتمل للعدوى، كشفت مقابلات أجرتها سلطات الصحة البافارية ومعهد روبرت كوخ باللغة الصينية عن أنها ربما كانت مصابة بأعراض غير محددة، من بينها آلام في الظهر كما تناولت علاجا خافضا للحرارة.

كان أحد مؤلفي البحث قال في وقت سابق لشبكة "سي إن إن" إنهم اعتمدوا على مقابلات مع مرضى ألمان.

وأوضح مارك ليبستيش أستاذ علم الأوبئة في جامعة هارفارد أن خطأ معدي التقرير يمكن فهمه في حالة الأزمات، لكنه لا يزال يمثل مشكلة.

قبل تناول مسؤولي الصحة العامة الألمان للمشاكل الموجودة بالتقرير، كان مسؤولو صحة أمريكيون ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكية قد استشهدوا بالتقرير.

وقال الدكتور أنتوني فوشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية الأمريكي، إنه لم يكن واضحًا ما إن كان الشخص الذي لا تظهر لديه أعراض يمكنه نقله إلى آخر، لكننا نعلم الآن من التقرير الألماني الأخير أن هذه هي الحالة تمامًا.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أنه كان هناك أكثر من 24 ألف حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في الصين، مع حصيلة وفيات وصلت إلى 490 في الصين، وانتشر المرض عالميًا في أكثر من 20 دولة، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية الوباء حالة طوارئ صحية دولية.