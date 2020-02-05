"الصحة العالمية": لا توجد لقاحات فعالة لـ"كورونا"

قللت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، من أهمية تقارير إعلامية أشارت إلى اكتشاف عقاقير "مبتكرة" يمكنها علاج المصابين بفيروس كورونا الجديد، الذي انتشر على نحو وبائي في الصين، وظهر فيما لا يقل عن 20 دولة أخرى.



وذكر تقرير بثه التلفزيون الصيني أن فريق أبحاث في جامعة تشيجيانج اكتشف عقارا فعالا لعلاج الفيروس، كما أفادت محطة "سكاي نيوز" البريطانية أن باحثين حققوا تقدما كبيرا في ابتكار لقاح.

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وتعليقا على ذلك، قال طارق جاساريفيتش، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية: "لا توجد أنواع علاج فعالة معروفة لهذا الفيروس".

ووفقا لآخر إحصائيات رسمية معلنة، قضى فيروس كورونا المستجد على 492 شخصا حول العالم، بينهم 490 في الصين وحدها، وأصاب 24561 في أكثر من 25 دولة.

ويعتقد أن الفيروس ظهر ديسمبر/كانون الأول في سوق ووهان الصينية لبيع الحيوانات البرية، وانتشر بسرعة مستفيدا من تنقل المواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية.