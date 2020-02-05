آل الشيخ يفي بوعده ويكافئ لاعبي الأهلي المصري

أعلن النادي الأهلي المصري عن تلقيه مكافآت خاصة من المستشار تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي للنادي، ورئيس الهيئة السعودية للترفيه، للاعبي الفريق بعد تأهله إلى دور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا.

وكان آل الشيخ قد أعلن قبل أسبوع عن تواصله مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، من أجل رصد مكافآت تحفيزية للاعبين لتحقيق التأهل قبل مباراة الفريق الماضية أمام الهلال السعودي والتي انتهت بالتعادل 1-1 وتأهل الأحمر وصيفا لمجموعته خلف النجم الساحلي التونسي.

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واتفق الخطيب وآل الشيخ في ذلك الوقت على تأجيل المكافآت إلى ما بعد المباراة، وهو ما قام به بالفعل الرئيس الشرفي للنادي، حيث أصدر الأهلي بيانا قال فيه: "حرص المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، والرئيس الشرفي للنادي، على التواصل مع مسؤولي الأهلي، وهنأ الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، على تأهل فريق الكرة إلى دور الثمانية لدوري رابطة الأبطال".

وأضاف البيان: "جاءت تهنئة آل الشيخ على الرغم من الظروف الصحية التي يمر بها، وخضوعه لأكثر من جراحة دقيقة في أمريكا خلال الفترة الماضية. وأكد الرئيس الشرفي للنادي تقديره للجهد الكبير الذي بذله اللاعبون والجهاز الفني في المباريات السابقة".

وتابع بيان الأهلي: "وحرصا منه على الاستمرار في مساندة الفريق، قرر منح الجهاز الفني واللاعبين مكافأة إجادة، التي كان قد وعد بها قبل المواجهة الأخيرة أمام الهلال السوداني، وتمنى لهم التوفيق في الأدوار المقبلة للبطولة، وإسعاد جماهير الأهلي بإحراز اللقب القاري".

وختم البيان: "ومن جانبه عبر الكابتن محمود الخطيب عن تثمين النادي وإدارته لمساندة المستشار تركي آل الشيخ، واهتمامه الدائم بمسيرة فريق الكرة، على الرغم من متاعبه الصحية، وتمنى له تمام الشفاء والعودة إلى وطنه ومحبيه".