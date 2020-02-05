شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى لقصار القامة.. تزايد عمليات "تمديد الساق" لزيادة الطول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى البعض من أزمة عدم الرضا التام عن هيئتهم وشكلهم، وتحديدا حينما يتعلق الأمر بالرجال قصار القامة، والذين يتمنون دائما أن يكونوا أطول قامة، حيث ذكر موقع odditycentral، أن جراحة تمديد الأطراف أصبحت منتشرة بين الرجال الذين يريدون أن يكونوا أطول.

يقول الطبيب ديبارشاد، نقوم فى هذه الجراحة، بقص عظام الساق - إما عظم الفخذ أو الساق ثم ندخل جهازا يمدها ببطء مما يجعل الشخص أطول بشكل دائم" ،

ويتابع، إنها عملية جراحية تعتمد على الأشعة السينية حيث أقوم بإجراء 4-6 شقوق صغيرة فى الساق لإنشاء نافذة، للوصول إلى الجزء المجوف من العظم، ومن ثم أقوم بإدخال جهاز متصل بجهاز تحكم عن بعد خارجى، يتحكم فيه المريض، وبمجرد ضبط الجهاز ، أضع مسامير فى أعلى وأسفل الجهاز لتثبيته فى الموضع"



حالة أخرى لقبل وبعد الجراحة



قبل الجراحة وبعدها

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المثير للاهتمام أن تطويل الأطراف يحدث بعد الجراحة، مع استخدام جهاز التحكم عن بعد الخارجي من قبل المرضى أنفسهم لزيادة طولهم بشكل غير جراحي بمقدار 1 ملم كل يوم بلمسة زر واحدة، للحصول على أفضل النتائج، هناك حاجة أيضًا إلى أسبوعين إلى 4 أسابيع من العلاج الطبيعى بعد الجراحة وإدراجه بسعر 75 ألف دولار.

وأضاف الطبيب ديبارشاد، يمكن أن يصبح المرضى أعلى بمقدار خمس أو ست بوصات من طولهم الأصلى، وبعد حوالي عام تبقى العظام والأنسجة ممتدة بشكل دائم.

من الواضح أن عمليات إطالة الأطراف هذه قد أجريت لمدة قرن تقريبًا، لكن معهد "LimbPlastX" هو أول قام بإجراء العملية لأغراض التجميل، كانت هذه التقنية تُستخدم سابقًا للمرضى الذين يعانون من جروح تعرضوا لها فى القتال أو حوادث السيارات أو غيرها من الأحداث المؤلمة، لكن ديبيبارشاد ومعلمه، وهو الدكتور درور بالي فى ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، كانا أول من أجريا هذه العملية على المرضى الذين أرادوا ببساطة أن يكونوا أطول

ويختتم ديبارشاد، "أكثر من 90 % من مرضاى، بمن فيهم أولئك الذين استشاروا معى، هم من الذكور، معظمهم في المتوسط ​​حوالي 5'6 يسعون إلى زيادة 3 بوصات ارتفاع".