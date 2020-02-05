هذا هو أفضل وقت لشرب القهوة

الأربعاء 5 فبراير 2020

قد تكون بحاجة إلى دفعة من الكافيين بتناول كوب من القهوة في الصباح؛ لكي تتمكن من أداء مهامك كما ينبغي.



ووفقاً لدراسة أجرتها وكالة رويترز العالمية لجمع المعلومات، فأنت لست وحيداً في ذلك، إذ إن 65% من الأميركيين يتناولون القهوة كل يوم، وأكثر من 85% منهم يتناولونها بشكل منتظم.

لكن، وفقاً لمقال نُشر على موقع قناة CNBC التلفزيونية الاقتصادية، ثمة وقت محدد في اليوم ينبغي أن تتناول فيه قهوتك إذا كنت تريد أن تشعر بأفضل النتائج.

إذ قالت لورا سيبولو، وهي اختصاصية تغذية ومُؤلفة كتاب Women’s Health Body Clock Diet، خلال مقابلة أجرتها مع قناة CNBC، إن تناول قهوتك الصباحية بمجرد استيقاظك من النوم يمكن أن يسبب التوتر، ويجعلك تشعر بالنشاط المفرط.

وأضافت أن الوقت الأمثل هو بعد ساعات قليلة من الاستيقاظ.

فعند بداية استيقاظك من النوم، يكون جسمك مليئاً بهرمون الكورتيزول الذي يُفرز استجابةً للإجهاد، وقد يجعلك تشعر بالقلق.

Advertisements

ولذلك فإن إضافة الكافيين إلى هذا المزيج، من شأنها أن تؤدي إلى زيادة هذه الحالة.

كما يُمكن أن تجعلك تشعر بالتعب والخمول فيما بعد؛ لذلك من الأفضل تناول القهوة في وقت متأخر من الصباح، أو ببساطة الحصول على ما يكفي من النوم في الليلة السابقة.

لذلك، يفضّل تناول القهوة عندما ينتج الجسم كمية أقل من هرمون الكورتيزول، أي بعد مرور حوالي ثلاث إلى أربع ساعات من استيقاظك.

ويعد الوقت الأمثل لتناول القهوة هو ما بين الساعة 9 صباحاً والساعة 11 صباحاً، وفق ما نقل موقع مجلة ScienceAlert الأميركية.

الأهم من ذلك، أياً كان ما تفعله، حاول ألا تشرب القهوة في المساء، إذ يمكن أن يبقى الكافيين في جسمك ويؤدي إلى الأرق لمدة قد تصل إلى ست ساعات، على الرغم من أن التأثير يصل إلى ذروته خلال فترة تتراوح بين 30 و60 دقيقة بعد تناول القهوة.

وقد أظهرت الأبحاث أن القهوة لها فوائد صحية مختلفة، إذ ثبت أن لها علاقة بتحسن الصحة وطول العمر، كما يعتبر تناول القهوة كجزء من نظامك الغذائي، وقاية ضد الإصابة بأمراض القلب والسرطان والخرف.

لكن من المهم تناولها باعتدال؛ نظراً لأن تناول الكثير من الكافيين قد يسبب ظهور أعراض القلق والتهيج والأرق.