شكرا لقرائتكم خبر عن شاحن جديد لشحن 4 أجهزة في آن واحد والان مع التفاصيل

الأربعاء 5 فبراير 2020 أطلقت شركة ساتيشي شاحنها 108W Pro USB-C PD Desktop Charger الجديد، الذي يتيح شحن 4 أجهزة في آن واحد.

Advertisements وأوضحت الشركة الأمريكية أن الجسم المصنوع من الألومنيوم الأنيق يشتمل على منفذ USB-C بقوة 90 وات لشحن اللاب توب ومنفذ USB-C بقوة 18 وات لشحن حاسوب لوحي ومنفذين USB-A بقوة إجمالية تبلغ 12 وات لتزويد الأجهزة الأصغر بالتيار. ويتوفر الشاحن 108W Pro USB-C PD Desktop Charger الجديد بسعر يبلغ نحو 80 دولارا أمريكيا.

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