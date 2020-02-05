الصين تغلق المزيد من المدن لمواجهة "كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مع اقتراب حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس "كورونا" الجديد في الصين، الأربعاء، من 500 وفاة، أغلقت السلطات المزيد من المدن بقطع طرق وطلبت من الناس البقاء في منازلهم.

ويخضع نحو 56 مليون شخص في مقاطعة هوباي (وسط) بؤرة المرض، لعزل فعلي منذ الأسبوع الماضي.

وفي هانجتشو، على بعد 175 كلم جنوب غرب شنغهاي، أقيمت سياجات خضراء لقطع الشوارع المؤدية إلى مقر عملاق التجارة الإلكترونية علي بابا، فيما حلقت طائرة مقاتلة في الأجواء، وسمح لعمال التوصيل بتسليم سلع.

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وفرضت 3 مدن أخرى في مقاطعة جيجيانج الواقعة شرقا (تاتشو وونتشو وأجزاء من نينجبو) تدابير مماثلة، وشجعت سلطات مدينتين في مقاطعة هيلونججيانج على اتخاذ تدابير مماثلة، وكذلك عدد صغير من المدن على طول الساحل الشرقي.

وفي مقاطعة هينان، المحاذية لهوباي، قرر أحد أحياء مدينة جوماديان أن شخصا واحدا من كل أسرة يمكنه مغادرة المنزل مرة كل 5 أيام، وعرض على المواطنين حوافز مالية لتقديم معلومات عن أشخاص قادمين من هوباي.

ويعتقد أن الفيروس ظهر أولا في ديسمبر/كانون الأول 2019 في ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية، وانتشر بسرعة مستفيدا من تنقل المواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية.