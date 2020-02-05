استخدام اختبار فوري لتشخيص "كورونا" في أمريكا

أصدرت إدارة الدواء والغذاء الأمريكية (FDA)، الأربعاء، "تصريح استخدام في حالات الطوارئ" للاختبار التشخيصي الفوري لفيروس كورونا الجديد الخاص بالمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بناء على طلب من (CDC).



وحتى الآن يعد هذا الاختبار مقصورا على الاستخدام في مختبرات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها؛ بمعنى أن التصريح الجديد يسمح باستخدام الاختبار في أي مختبر مؤهل تابع للمراكز في أنحاء الولايات المتحدة، وفقا للموقع الرسمي لإدارة الدواء والغذاء الأمريكية.

وقال مفوض إدارة الدواء والغذاء الأمريكية، ستيفن هان، إنه منذ بداية تفشي فيروس كورونا الجديد، وتعمل الإدارة عن كثب مع شركائها في الحكومة الأمريكية وحول العالم للإسراع في تطوير وتوفير المنتجات الطبية اللازمة للمساعدة في إنهاء هذا الوباء المتفشي في أسرع وقت ممكن.

وأضاف أن القدرة على توزيع هذا الاختبار التشخيصي على المختبرات المؤهلة وذات الكفاءة خطوة مهمة نحو الحفاظ على الصحة العامة.

وأوضح أن التعاون مع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها كان مهما لتطوير وتسهيل الوصول إلى هذا الاختبار التشخيصي بسرعة.

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والتشخيص الخاص بالمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها عبارة عن اختبار تفاعل البلمرة المتسلسل العكسي (PCR) الذي يوفر الكشف المفترض عن كورونا الجديد عن طريق إفرازات الجهاز التنفسي بواسطة المسحات الأنفية أو الفموية.

وإذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية؛ فهذا يشير إلى احتمال وجود عدوى كورونا الجديد، وعلى الأشخاص المصابين بالعدوى بعدها استشارة مزودي الرعاية الصحية الخاصين بهم للتعامل مع أعراضهم المرضية ومعرفة كيفية حماية الأشخاص المحيطين.

وظهر فيروس كورونا الجديد 2019-nCoV لأول مرة في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر 2019، وهو نوع جديد من فيروسات كورونا الذي يمكن أن يتسبب في أمراض خطيرة بالجهاز التنفسي لدى البشر.

وحتى الآن، ترتبط معظم حالات الإصابة بالفيروس من خارج الصين بأشخاص كانوا في ووهان أو سافروا إليها.

ويعتقد مسؤولو الصحة الفيدراليون أن تهديد كورونا الجديد على الشعب الأمريكي لا يزال منخفضا نسبيا.

وأعلنت السلطات الصينية أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس ارتفعت إلى 490 شخصا حتى الثلاثاء، إضافة إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة إلى 24324 حالة في 31 منطقة على مستوى الأقاليم صينية.