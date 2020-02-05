منح معامل أمريكا تسهيلات لمواجهة "كورونا"

حصلت معامل الصحة العامة في الولايات المتحدة الأمريكية على تصريح طارئ من إدارة الأغذية والعقاقير لبدء فحوص فيروس "كورونا" الجديد باستخدام أدوات ابتكرتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.



وكانت الولايات في السابق ترسل العينات المطلوب فحصها إلى مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

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وقال سكوت بيكر، المدير التنفيذي لجمعية معامل الصحة العامة، إن التصريح يسمح لمعامل الصحة العامة في الولايات بطلب أدوات اختبار وأيضا بالبدء في التحقق من صحة الاختبارات في معاملها.

ويتوقع بيكر أن تتمكن المعامل، ما إن تحصل على الأدوات، من بدء الفحوص في غضون 5 أو 6 أيام، وأضاف أن المعامل سترسل في البداية عينات إلى مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها للتحقق من نتائجها.

وبموجب تصريح الاستخدام في حالات الطوارئ سيكون الفحص مقصورا على معامل مؤهلة تحددها مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، وقد يُسهم هذا في تسريع الفحص في الولايات المتحدة التي اكتشفت 11 حالة مصابة بالفيروس.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن الفيروس يشكل حالة طوارئ صحية عالمية، ويقول خبراء إن الكثير من الأمور لم يتضح بعد بما في ذلك كيفية انتقال الفيروس ومدى فتكه.

