شكرا لقرائتكم خبر عن «تويتر» يطلق سياسة جديدة للتعامل مع الوسائط المُزيَّفة والمُضلِّلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إطلاق سياسة جديدة في التعامل مع الوسائط المُزيَّفة والمُضلِّلة.

كانت الشركة المالكة لموقع التغريدات قد طلبت مؤخراً الحصول على مساهمات الجمهور من حول العالم بشأن هذه السياسة واستبيان شارك فيه الجمهور المتحدث باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية واليابانية والبرتغالية. وتلقت الشركة أكثر من 6500 رد، وناقشت النسخة الأولية للسياسة مع مجموعة عالمية متنوعة من منظمات المجتمع المدني والخبراء الأكاديميين والمختصين في المجال قبل أن تتوصل إلى أن الناس يدركون التهديد الذي تشكله الوسائط المُزيَّفة والمُضلِّلة ويرغبون بمواجهتها.

Advertisements

وقال «تويتر» في بيان، الأربعاء، إنه «ستُستخدم بعض المعايير لتمييز أو إزالة التغريدات والوسائط إذا كان المحتوى قد تم تغييره بشكل كبير بحيث اختلف تكوينه أو تسلسله أو توقيته أو إطاره بشكل أساسي؛ وأي معلومات مرئية أو سمعية (مثل إطارات فيديو جديدة، أو مقاطع صوت إضافية، أو ترجمات معدلة) تمت إضافتها أو إزالتها؛ سواء كانت الوسائط التي تصور شخصاً حقيقياً ملفقة أو مقلدة»، مشيرًا إلى أنه «سينظر أيضًا فيما إذا كان السياق الذي تتم فيه مشاركة الوسائط يمكن أن يؤدي إلى الإرباك أو سوء الفهم أو يشير إلى نية متعمدة لخداع الأشخاص حول طبيعة أو أصل المحتوى من خلال الادعاء الزائف بأنه يصور الواقع يشارك الوسائط أو في التغريدات التي تشارك الوسائط».

وأوضح أن «التغريدات التي تشارك الوسائط المُزيَّفة والمُضلِّلة تخضع للإزالة بموجب هذه السياسة إذا كان من المحتمل أن تتسبب في ضرر. مثل تهديدات للسلامة البدنية لشخص أو مجموعة خطر العنف الجماعي أو الاضطرابات المدنية الواسعة النطاق فضلا عن تهديدات لخصوصية أو قدرة شخص أو مجموعة على التعبير عن نفسها بحرية أو المشاركة في الأحداث المدنية، مثل: الملاحقة أو الاهتمام غير المرغوب والمبالغ فيه؛ المحتوى المستهدِف الذي يسعى إلى إسكات شخص ما؛ قمع الناخبين أو تخويفهم».

وأوضح «تويتر» أن «الوسائط التي تمت مشاركتها في تغريدة قد تم تزييفها أو تغييرها بشكل كبير ومضلل، فسوف يقدم سياقاً إضافياً حول التغريدة، وذلك عن طريق وضع إشعار بجانب التغريدة؛ وتحذير المغردين قبل إعادة تغريدهم أو إعجابهم بالتغريدة، بالإضافة إلى تقليل ظهور التغريدة على تويتر ومنع التوصية بها؛ وتوفير رابط لتفسيرات أو توضيحات إضافية».

وستبدأ الشركة في تمييز التغريدات مع هذا النوع من الوسائط في 5 مارس 2020.