ما الفرق بين الورم الحميد والورم الخبيث؟

الأربعاء 5 فبراير 2020

إذا لاحظت وجود ورم في ثديك أثناء الفحص الروتيني، لا تخافي. فقد يكون هذا الورم حميداً وليس خبيثاً. نعم، يؤكد الأطباء أن أورام الثدي ليست كلها خبيثة، لكن لا بدّ من التوجه فوراً إلى الطبيب في حالة اكتشاف كتلة من هذا النوع داخل الثدي وإجراء الصور الشعاعية والفحوصات اللازمة.



أنواع الأورام الحميدة في الثدي هي:

الأورام الليفية وهي نوع من الأورام الحميدة لكنها ترفع من خطر الإصابة بالأورام السرطانية على المدى الطويل. تتواجد الأورام الليفية غالباً في المنطقة القريبة من سطح الجلد ويمكن الإحساس بها بسهولة إلا إذا كانت صغيرة جداً. كما يمكن تشخيصها عبر الأشعة الخاصة بفحص الثدي.

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حويصلة الثدي وهي عبارة عن كيس ممتلئ بالسوائل، علماً أنها من أكثر المشاكل شيوعاً لدى السيدات فوق سن الأربعين بعد انقطاع الدورة الشهرية. عادة ما تكون هذه الحويصلة حميدة وغير مؤذية، إلا في حالات نادرة تكون مرتبطة بنمو سرطاني في نسيج الثدي.

أما الأورام الخبيثة في الثدي فيمكن التعرف إليها من خلال شكلها غير المنتظم على عكس الأورام الحميدة التي تكون عادة كروية منتظمة.

كما تكون الأورام الخبيثة صلبة للغاية ولا تتحرك من موقعها بالضغط عليها. يذكر أن أغلب أنواع أورام الثدي السرطانية غير مؤلمة، إذ يتواجد الورم بالقرب من الجلد أو في أعماق الثدي على مقربة من منطقة الصدر وأحياناً لجهة الذراع.