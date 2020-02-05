مشروبات سحرية للقضاء على دهون البطن.. تعرف عليها!

الأربعاء 5 فبراير 2020

تعاني أغلب السيدات من تكدس الدهون في منطقة البطن، واحياناً من الترهلات التي تحصل في اغلب الاوقات بعد الانجاب، ما يشكل ازعاجاً كبيراً لهن، وتحاولن دائماً الحصول على جسم متناسق وجميل.



علماً ان الدهون تشكل خطورة ليس فثط بسبب الشكل انما ايضاً لناحية الصحة،فان تجمعالدهونفيالبطنتكون حافزاً للاصابة بالعديد من الامراض كالسكري والسرطان، لذلك من الضروري التخلص منها.

من المهم التأكيد ان الحميةالغذائية لوحدها يمكنها ان تفقد الوزن الزائد، ولكنها بحاجة الى محفز لحرق الدهون ويمكن الحصول على ذلك من خلال بعض المشروبات سهلة التحضير.

1- مشروب بذور الشمر:

Advertisements

الشمر من البذور التي تعطي شعورا بالشبع لفترة طويلة، ويمكن تحضير هذا المشروب بغلي ملعقة متوسطةً من بذور الشمر بكوب من الماء، ثم صفّي السائل واتركيه ليبرد وإشربي منه مرتين يومياً.

2- الشاي الأخضر الصيني:

يعتبر من اكثر انواع الشاي تحفيزا لحرق الدهون. ويكفي ان تغلي ما يعادل ملعقتين من الشاي الصيني مع كمية قليلة من النعناع وملعقة صغيرة من الزنجبيل وقشر الرمان، ثم صفي المزيج واتركيه ليبرد واشربي منه يومياً بعد كل وجبةٍ.

3- الشاي الأخضر والكمون:

يعمل الكمون على حرق الدهون بطريقة فعالة، ويمكن اضافته الى الشاي الاخضر مع ملعقة صغيرة من البابونج، وضعي المزيج على النار حتى يغلي, بعد ذلك صفّيه واشربي كوباً يومياً بعد الاكل.