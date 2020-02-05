صحة ورشاقة

الطريقة الصحيحة لرفع الأغراض الثقيلة.. ما هي؟

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 5 فبراير 2020

شددت مجلة "هاوس آرتست" الألمانية على ضرورة حمل الأغراض الثقيلة بشكل صحيح للحفاظ على الظهر وتجنب تشوهات العمود الفقري.

 

 

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وأوضحت المجلة المعنية بالصحة أن الطريقة الصحيحة لرفع الأغراض الثقيلة تتمثل في الركوع بعض الشيء قبل حمل الغرض، ثم حمله بحيث يكون قريباً من الجزء العلوي من الجسم، على أن يتخذ العمود الفقري وضعاً منتصباً أثناء الرفع. 

 

 

أما الأغراض الثقيلة للغاية فمن الأفضل أن يتعاون شخصان على رفعها وحملها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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