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شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات اليابانية تؤكد إصابة 10 ركاب على متن سفينة بـ"كورونا" والان مع التفاصيل
الأربعاء 5 فبراير 2020
أكدت السلطات اليابانية أن هناك 10 ركاب مصابين بفيروس كورونا المستجد بعد أن فرضت السلطات حجرا صحيا على آلاف الأشخاص في سفينة سياحية.
ونقلت وكالة "كيودو" للأنباء عن مسؤولين بوزارة الصحة أن الأشخاص المصابين نقلوا إلى مستشفى.
وفرضت اليابان حجرا صحيا على إجمالي 3700 راكب وأفراد طاقم السفينة في ميناء يوكوهاما جنوبي طوكيو، بعد أن تبين أن أحد ركاب السفينة "دياموند برنسيس" أصيب بالفيروس بعد نزوله منها.
في الإطار ذاته، أعلنت السلطات الكندية تسجيل ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا في مقاطعة بريتيش كولومبيا.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مسؤول اتصالات في حكومة المقاطعة قوله إنه سيتم عزل الشخص المصاب، كما سيتم إجراء فحوصات لأسرته.
ووفقا لآخر أرقام رسمية معلنة، قضى فيروس كورونا المستجد على 490 شخصا وأصيب نحو 24324 آخرين في الصين، التي اكتشف فيها المرض ثم انتقل إلى أكثر من 25 دولة أخرى.
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