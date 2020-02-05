هايدي موسى العربية الوحيدة ضمن أجمل 100 امرأة في العالم في عام 2019

القاهرة - لايف ستايل
أصدر حساب TOP BEAUTY WORLD عبر موقع Twitter، قائمته السنوية لأجمل 100 امرأة غي العالم، التي يقوم باختيارها 3 من أطباء التجميل في لوس أنجلوس. واحتلت المرتبة الأولى الممثلة إيميلي كلارك، والثانية آمبر هيرد والثالثة أليكساندرا دادليو والرابعة أنجلينا جولي، والخامسة ديبيكا بادكون، أما هايدي موسى، فجاءت في المرتبة السبعين من القائمة التي لم تضم أي اسم عربي آخر.
وأكد الحساب أن اختيار أجمل 100 امرأة ليس فقط قائما على جمال الوجه، فهناك معايير أخرى يتم التقييم من خلالها، يذكر أن هايدي سبق واختيرت أيضا في نفس القائمة.
يشار إلى أن هايدي موسى، كانت قد طرحت مؤخرًا فيديو كليب "أنا اتعودت" عبر قناتها على YouTube، وهو من كلمات نادر عبد الله، وألحان حسين محمود، وتوزيع موسيقي طارق عبد الجابر، وإخراج هيفا فقيه.
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