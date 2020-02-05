5 أطعمة لعلاج الإسهال عند طفلك

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 فبراير 2020 10:39 صباحاً - يعتبر الإسهال من الأعراض الطارئة التي تصيب الطفل ما لم يكن معها عوارض أخرى، وقد تشير لإصابة بالعدوى، ولكن في كثير من الأحيان يكون الإسهال بسبب توتر في الأمعاء، وزيادة في نشاط بكتيريا الأمعاء أيضاً، ولذلك فتقدم لك أخصائية التغذية الدكتورة وفاء صهيب هذه القائمة الصغيرة من الأطعمة التي تعالج الاسهال في المنزل وهي: علاج الإسهال بالمنزل عصير التفاح أو مبشور التفاح لأنه يحتوي على البكتين والألياف النباتية التي تكون قابضة للأمعاء. Advertisements الموز: من أفضل الفواكه لعلاج الإسهال بسبب وجود البوتاسيوم والبكتين فيه بوفرة. اللبن الزبادي: حيث يحتوي على البروبيوتيك الذي يعيد توازن بكتيريا الأمعاء. مغلى النعنع: يعمل على استرخاء عضلات الأمعاء المتوترة والمتقلصة ويخلص الطفل من الغازات. التوت: في حال توفره في الموسم فهو يحتوي على البكتين مع مواد قابضة للأمعاء.

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