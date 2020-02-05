ما هي أعراض نزول الجنين في الحوض استعداداً للولادة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 فبراير 2020 10:39 صباحاً - هناك علامات للولادة تكون مبكرة ومتأخرة أو أخيرة، ولكن من العلامات لمبكرة هي نزول الجنين وبالتحديد رأس الجنين إلى الحوض، فكيف تعرفين أن ذلك قد حصل، وعليك الاستعداد لمراحل الولادة الثلاثة والأخيرة؟ مراحل الولادة الدكتورة ميرفت سعادة، اختصاصية النساء والولادة، تشير إلى أعراض نزول الجنين في الحوض كما يلي: ينزل الجنين برأسه في الحوض استعداداً لاتخاذ الوضع الطبيعي للولادة.

ليس صحيحاً من ناحية علمية ما تتداوله النساء أن المرأة الحامل ببنت يهبط بطنها للأسفل فقط، لأن الجنين مهما كان جنسه يهبط إلى الحوض في حال الولادة القيصرية. Advertisements تشعر الأم بثقل في أسفل الحوض.

ويمتد الثقل إلى ألم في ظهرها.

وتظهر ظاهرة مزعجة وهي الذهاب إلى الحمام للتبول بكثرة بسبب ضغط الجنين على المثانة.

في نفس الوقت يتلاشى ألم المعدة والحرقان بسبب ضغط الجنين على المعدة. تبدأ الحامل بالشعور بتقلصات متفاوتة على جانبي الرحم والحوض.

وتشعر الحامل بألم في المؤخرة" فتحة الشرج" بسبب ضغط حجم الجنين.

يمكن أن تشعر الأم بحركة الجنين أكثر، ويمكنها تحديد حجم رأسه، وفي حال كبر حجم رأس الجنين قد تتم الولادة بعملية قيصرية. تختلف مرحلة نزول الجنين في الحوض في توقيتها، فهناك حالات تحدث قبل موعد الولادة بأسابيع، وهناك حالات لا ينزل فيها الجنين إلى الحوض إلا قبل ساعات من الولادة.

لا يمكن اتخاذ أي إجراء لكي نعجل بنزول الجنين إلى الحوض.

بقاء الجنين في وضعيته السابقة لمرحلة النزول في الحوض يعني احتمالية كبيرة للولادة القيصرية. يطلق على مرحلة نزول الجنين في الحوض اسم " التخفيف"

ولذلك تمنى النساء الخبيرات للنساء الحوامل دعاء" ربنا يخفف عنك"، وهذا يعني أن تقل أعراض الحمل الأولى، وولادتها عن طريق المهبل دون الحاجة إلى الجراحة.

بعد نزول الجنين في الحوض تبدأ الإفرازات المهبلية في النزول استعداداً للمرحلة الأخيرة من الولادة والتي تتكون من ثلاثة خطوات وهي: انقباضات الرحم أي الطلق وخروج الجنين، خروج المشيمة.

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