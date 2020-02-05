شفاء طفل مصاب بـ"كورونا" في ماليزيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الماليزية شفاء طفل صيني في البلاد كان مصاباً بفيروس كورونا الجديد، وسمحت له السلطات الصحية بالخروج من المستشفى.

ونقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية للأنباء عن بيان للوزارة، أن عائلة الطفل الصينية مقيمة في ماليزيا، وتم تأكيد الإصابة بالفيروس في 29 يناير/كانون الثاني.

وتابعت الوزارة أنه تم إخضاع الطفل لفحوصات وأثبتت شفاءه من الإصابة.

وكانت ماليزيا أعلنت أول 3 حالات إصابة مؤكدة بالفيروس، الأسبوع الماضي، ثم توالت الحالات المصابة بالمرض لتصل 10 إصابات مؤكدة.

وفي يناير الماضي، تفشى مرض كورونا المتحور الجديد في سوق للمأكولات البحرية في مدينة ووهان الصينية، ليضرب العالم بعدها إذ بلغ عدد الإصابات في الصين فقط نحو 24 ألفاً و300 شخص بنهاية 4 فبراير، ونحو 490 وفاة، وفق ما أعلن التلفزيون الرسمي الصيني.