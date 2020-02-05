كورونا تشعل التوتر الصيني الأميركي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser كورونا أثر كثيرا على الاقتصاد والتجارة في الصين والعالم..

تصريح وزير التجارة الأميركي ويلبر روس أثار موجة تساؤلات، مع اعتباره أن تفشي كورونا في الصين، قد يخدم اقتصاد أميركا، فهل تنتهي الهدنة التجارية بين البلدين؟



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