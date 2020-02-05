شكرا لقرائتكم خبر عن علاج الإمساك الماء والخضراوات والفواكه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإمساك يعد من أبرز وأشهر المشاكل الصحية التي يتعرض لها الشخص الذي يعني من اضطرابات في الجهاز الهضمي، كما أن الإصابة بالإمساك تعد من أبرز الأمراض التي تتسبب في الإصابة والشعور بألم شديد في المعدة، وخلال هذا التقرير سنتعرف على علاج الامساك، وفقًا لموقع "healthline".

أكد التقرير أن الاصابة بالإمساك يعد من الأمور التي تزيد فرص الإصابة بألم شديد في البطن والمعدة، كما أن الشخص المصاب بالإمساك يتعرض لصعوبة عند محاولة التبرز، ويكون هذا الأمر نتيجة لعدم تناول الأطعمة التي تساعد في زيادة حركة الأمعاء، وأيضًا دليل علي الإصابة بالعديد من الأمراض.

علاج الإمساك

وأشار التقرير، إلى أن النظام الغذائي الصحي يعد من أهم النصائح التي يقوم بتقدمها الطبيب للشخص الذي يعاني من الإمساك، لأن الطعام الغني بالألياف يساهم بشكل كبير في زيادة حركة الأمعاء والحد من التعرض للإصابة بالإمساك ويساهم في ليونة البراز بشكل كبير.

كما أكد التقرير، أن ممارسة التمارين الرياضية لها دور كبير في زيادة حركة الأمعاء، والحد من الإصابة بالإمساك، فالمشي يوميًا لمدة لا تقل عن 15 دقيقة تعد من أهم النصائح في علاج الامساك بشكل ملحوظ.

وأوضحت العديد من الدراسات الطبية، أن تناول السوائل بكثرة وخاصة الماء لها دور كبير في الحد من الإصابة بالإمساك بشكل ملحوظ وقوي، ولذا عليك تناول يوميا 2 لتر من الماء، كما ينصح بالتقليل من تناول الكافيين لأنها من الأمور التي تزيد فرص الإصابة بالإمساك.

من أفضل النصائح المهمة للحد من التعرض للإصابة بالامساك هي تحديد مواعيد ثابتة لتناول الأطعمة، لأن هذا الأمر يساهم ويساعد بشكل كبير في زيادة حركة الأمعاء والحد من التعرض للامساك.

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أما في حالة عدم حركة الأمعاء فهذا الأمر يتطلب التدخل الطبي في هذا الأمر، ويجب أخذ الملينات تحت الإشراف الطبي، لأن هذا الأمر يساعد بشكل كبير في زيادة حركة الأمعاء والحد من الإصابة بالإمساك.

وأكد التقرير، أن هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بالامساك، أبرزها تضخم القولون وهذا الأمر يكون منذ الصغر، كما أن الإصابة بمرض السكر تزيد من فرص التعرض لمشاكل شديدة في القولون، كما أن التعرض لمشاكل في الأمعاء يزيد من فرص التعرض لمشاكل الجهاز الهضمي، والتعرض بنسبة عالية للإمساك.

وأكد التقرير، أن بعض الأطفال أيضا يتعرضون للإصابة بالإمساك، وهنا يكون السبب هو تغير نوعية الطعام الذي يتناوله الطفل ويكون فقير بالألياف التي تساعد في زيادة حركة الأمعاء، كما أن عدم إمداد الطفل بالسوائل التي يحتاجها يوميا تزيد من فرص إصابته بالامساك.

وقدم التقرير علاج الإمساك عند الأطفال، وهي الاهتمام بإمدادهم بطعام مليء بالألياف كالخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة، وأيضًا تناولهم المشروبات الدافئة المهمة للجسم كالماء، وأخيرًا على الأم الاهتمام بإمداد الطفل بالقيام بالنشاط البدني أي زيادة الحركة لكي يساهم هذا تنشيط حركة الأمعاء.