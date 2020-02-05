تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سموثي الافوكادو

القاهرة - لايف استايل المقادير 3 x كوب أفوكادو (مقشر و مقطع)

1 x معلقة كبيرة عسل نحل

1 x كوب ثلج

½ x كوب ماء (ساخن لعمل الشربات)

½ x كوب زبادي

½ x كوب سكر (لعمل الشربات)

¼ x كوب لبن كامل الدسم

¼ x كوب شربات (السكر) الطريقة: لعمل الشربات : يخلط السكر مع الماء الساخن مع التقليب المستمر الى ان يذوب السكر ثم يضاف العسل و يقلب لمدة دقيقة قبل ان يوضع الخليط ليبرد

يوضع الافوكادو مع الزيادي و الحليب و شربات السكر في الخلاط و يخلطوا حتى يتكون مزيج ناعم

يزين سموثي الافوكادو بشرائح الافوكادو و يقدم Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير جرجير بالأفوكادو تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الزبادي بالشربات

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