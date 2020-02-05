تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عجينة الشو

القاهرة - لايف استايل المقادير 4 x عدد بيضة (طازجة)

1 x معلقة صغيرة فانيليا

1 x كوب دقيق (منخول)

½ x معلقة صغيرة ملح

½ x كوب ماء

½ x معلقة صغيرة سكر

½ x كوب لبن كامل الدسم

0.33 x كوب زبدة (ثلث كوب) الطريقة: فى وعاء على النار نضع الماء والملح والفانيليا والزبد ويترك حتى يغلى.

ثم يضاف الدقيق دفعة واحدة مع التقليب السريع المستمر حتى يتكون لدينا كتلة واحدة لا تلتصق بجوانب الوعاء ثم يرفع من على النار.

ثم نضيف للمزيج السابق بيضة بيضةونضرب جيدا بالمضرب الكهربا حتى تصبح عجينة ملساء Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الموكا بالفانيليا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البيتيفور بالزبدة

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