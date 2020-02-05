تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عجينة اللوز

القاهرة - لايف استايل المقادير 250 x جرام لوز (حلو مقشر)

2 x عدد بيضة (بياض فقط)

2 x معلقة كبيرة شربات

1 x كوب سكر (200 جرام)

1 x معلقة كبيرة ماء زهر

1 x كوب سكر بودرة (250 جرام) الطريقة: نقوم بطحن اللوز مع السكر العادي بالخلاط الخاص بالمكسرات حتى يصبحوا مثل البودرة.

نخفق بياض البيض قليلا ونضيف فوقه مزيج اللوز والسكر الذي قمنا بطحنه إضافة إلى ماء الزهر ونصف كمية السكر البودرة ونمزجهم جيدا.

نقوم بإضافة الجلوكوز ونبدأ عملية العجين مع رش سكر البودرة على العجينة لحين الانتهاء من كمية السكر البودرة وهذه العملية حتى لا تلتصق العجينة بسطح الطاولة او الوعاء.

نستمر بالعجين حتى تصبح لدينا عجينة متماسكة مثل المعجون ونتركها لترتاح مدة 45 دقيقة.

لتلوين العجينة أو أجزاء منها نستعمل الصبغة الملونة السائلة حسب اللون المطلوب.

لعملية لصق أجزاء العجينة ببعضها نستخدم قطرات الماء على الأجزاء المراد لصقها ببعضها مثل عمل وردو حمراء وساق خضراء او جزرة وعرق اخضر.

يتم تشكيل العجينة حسب الطلب والديكور المطلوب للتزيين فهي تصلح للرسم وعمل الورود والأشكال والمجسمات لتزيين الكيكة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بسكويت اللوز تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الزبادي بالشربات

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