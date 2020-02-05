القاهرة - لايف استايل المقادير 4 x عدد صدور دجاج مخلية

4 x معلقة كبيرة عسل نحل

4 x معلقة كبيرة صويا صوص

2 x معلقة كبيرة زيت زيتون

1 x معلقة كبيرة سمسم (محمص)

1 x رشة ملح

1 x رشة فلفل اسود مطحون

1 x عدد فص ثوم مهروس الطريقة: فى وعاء عميق نضع مكونات التتبيلة ونخلطهم جيدا حتى يتجانسوا.

ثم نضيف قطع الدجاج ونقلب ونضغها فى الثلاجة مدة ثلاث ساعات.

ثم على جريل ساخنة جدا ومدهونة بزيت الزيتون نشوى قطع الدجاج حتى تنضج وتأخذ لون شهى.

ثم توضع فى طبق التقديم وتزين بالسمسم المحمص وتقدم مع خضار سوتية بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أصابع الدجاج بالسمسم تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة الفلفل الحارة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صدور الدجاج مع العسل والصويا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.