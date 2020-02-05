القاهرة - لايف استايل المقادير 3 x معلقة كبيرة عصير ليمون

2 x معلقة صغيرة سكر بنى

2 x معلقة كبيرة صوص سمك

2 x معلقة كبيرة تمر هندى (بدون بذر ومهروس)

1 ½ x لتر ماء

1 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس

1 x رشة جوزة الطيب

1 x رشة فلفل أحمر حلو

½ x كيلو جمبرى (منظف مع الإحتفاظ بالقشور والرؤوس) الطريقة: فى إناء على النار نضع الزيت وقشر الجمبرى والرؤوس ونقلب لمدة عشر دقائق.

ثم نضيف الماء ويترك حتى يغلى لمدة 20 دقيقة ثم نضيف الخليط ونتخلص من القشور والرؤوس ثم نضع الشوربة ثانيا فى الإناء.

ثم نضيف للشوربة التمر هندى ونتبل بجوزة الطيب والفلفل الأحمر والليمون ويترك حتى يغلى.

وعند الغليان نضيف الجمبرى وصوص السمك والسكر البنى ونتبل بالملح والفلفل والكمون ويترك لمدة خمس دقائق أو حتى يصبح السمك لونة وردى فاتح.

تغرف فى أطباق التقديم مع شرائح الليمون نقدم ساخنة بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد الجمبرى طريقة إعداد وتحضير بيتزا الجمبرى

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة الجمبرى بالتمر هندى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.