المقادير 3 x كوب مرق الخضار

1 x كوب فاصوليا حمراء

1 x كوب حبات ذرة (حلوة)

1 x كوب أوراق الكرفس (مقطعة)

1 x كوب طماطم (مبشورة)

1 x معلقة كبيرة زبدة

1 x كوب جزر (مبشور)

1 x عدد بصلة مفرومة

1 x كوب كريمة لبّاني الطريقة: هنسيح الزبدة ونشوح فيها الفاصولياء و بعدين نضيف البصل والذرة ونشوحهم.

هنضيف الجزر ثم الطماطم و المرقة ونسيبهم حتى الغليان .

هنزينها بالكريمة ونقدمها ساخنة Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مكرونة بالتونة والفاصوليا الحمرا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أرز باللحم والجزر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الشوربة المكسيكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.