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عاجل.. الصين تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا الأربعاء 5 فبراير 2020 أعلنت الصين ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا إلى 479 شخصا بنهاية الرابع من فبراير، بعد تأكيد وفاة 65 مريضا في مقاطعة هوبيه مركز انتشار الوباء.

Advertisements وأعلن التلفزيون الرسمي الصيني تأكيد 3,156 إصابة جديدة في مقاطعة هوبيه مما يرفع عدد المصابين في المقاطعة فقط إلى نحو 16,678. شخصا. وفي واشنطن، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن تسيير مزيد من الرحلات لإجلاء رعاياها المتواجدين في مقاطعة ووهان بدءا من يوم غد الخميس.

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