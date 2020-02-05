القاهرة - لايف استايل المقادير 4 x عدد ثلج (مكعبات)

1 x كوب شراب (الرمان المركز)

1 x كوب ماء (ساخن)

½ x كوب زبادي

¼ x كوب شربات (السكر)

¼ x كوب رمان

¼ x كوب لبن كامل الدسم الطريقة: لعمل الشربات : هنخلط السكر مع الماء الساخن مع التقليب بأستمرار لحد ما السكر يذوب ثم يضاف العسل ونقلب لمدة دقيقة.

هنضيف شراب الرمان مع الزبادى والحليب وشربات السكر والتلج فى الخلاط , ويخلطوا معآ حتى يتكون مزيج ناعم.

يرش بحبوب الرمان الطازجة , ويقدم بارد Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الزبادي بالشربات تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير الرمان

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سموثي الرمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.